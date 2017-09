„Sie waren doch glücklich!“

Das ganze Dorf ist fassungslos. So auch Daniel Muccio, der Sohn des toten Ehepaares, das am Donnerstag in einem Mehrfamilienhaus in Trimbach aufgefunden wurde. Er findet keine Erklärung für die Tat. Seine Mutter und ihr Mann seien glücklich gewesen.

Daniel Muccio verbrachte zwei schlaflose Nächte. Als Inhaber einer Sicherheitsfirma war er auf Kundenbesuch, als er von der Tragödie erfuhr. Durch die Polizei wurde er über den Tod seiner 54-jährigen Mutter und seines 53-jährigen Stiefvaters informiert.