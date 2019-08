«Ich will das nicht nochmals erleben, was wir 2017 mitmachen mussten.» Gemeindepräsidentin Marie-Louise Wilhelm präsentiert am Donnerstagabend den 20 Anwesenden die Änderungen in der Ortsplanung. Dabei geht es um das Gebiet rund um das Restaurant Sonne, das in der Dorfkernzone liegt. Nur die betroffenen Walterswiler wurde dafür eingeladen. «Wir müssen diese Mitwirkung vorziehen», sagt Wilhelm, «sonst wären alle Emotionen damals umsonst gewesen».

Die Geschichte begann im Februar 2017 mit einem Baugesuch. Der Gemeinderat reagierte umgehend und verhängte eine dreijährige Planungszone über die Parzellen. Erstens stehe sowieso die Ortsplanungsrevision an. Zweitens müssten sie die Überarbeitung aufgrund der neuen kantonalen Bauverordnung vornehmen. «Das Baugesuch für die Erotik-Bar trägt einen Teil dazu bei, dass wir nun handeln», erklärte die Gemeindepräsidentin damals.