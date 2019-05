Zurückzuführen sind diese Mehreinnahmen grösstenteils auf den Sondergewinn von rund 174 000 Franken, der aufgrund der Auflösung der alten Forstbetriebsgemeinschaft entstanden ist, und auf höhere Steuereinnahmen.

Weitere Traktanden an der Gemeindeversammlung sind die Kreditabrechnungen für die Bacheindolung, die Hauptstrasse Nord, die Wasserleitung Müselweg, die Sanierung vom Schulhaus 86 sowie der Mehrzweckhalle und die Genehmigung der Jahresrechnung 2018 des Forstbetriebes Niederamt. Weiter steht auch noch die Genehmigung des Planungsausgleichsreglements an.

Reservoir eröffnet

Ausserdem teilt die Gemeinde mit, dass das neue Reservoir am 8. Mai in Betrieb genommen wurde. Am 7. September 2019 wird für die Bevölkerung ein Tag der offenen Tür organisiert. Weiter unterstützt Stüsslingen das Projekt eUmzug des Kantons und ermöglicht zukünftig den Einwohnern die elektronische Meldung des Zu-, Weg- und Umzuges. (MGT)