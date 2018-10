Die blauen und weissen Ballone, der mit roten Bändern geschmückte Kranz aus Tannenästen und die riesigen Werbeplakate versprühen den typischen Oktoberfest-Glanz. Am Freitag, 5. Oktober, und am Samstag, 6. Oktober, wird in Winznau an der Gösgerstrasse das Oktoberfest Tannenbaum gefeiert.