Die Kulturkommission der Gemeinde Schönenwerd hat bereits im März 2018 zum Foto-Wettbewerb aufgerufen. Das Motto lautet: «Schönenwerd — gestern und heute».

Für den Schönenwerder Dorf-Kalender 2019 werden schöne, überraschende und spannende Fotos gesucht. Wer historische Aufnahmen, von heute noch sichtbaren Zeitzeugen aus der Vergangenheit oder schönen, alten Bauten hat, kann diese einsenden. Wichtig sei lediglich, dass Schönenwerd auf dem Foto erkennbar ist.

Einsenden bis 12. Oktober

Aus den besten eingesandten Bildern gestaltet die Kulturkommission von Schönenwerd dann den Dorf-Kalender. Die dazugehörige Fotoausstellung wird Ende Jahr im Altersheim Haus am Park stattfinden. Der Dorf-Kalender 2018 hatte das Motto «Schönenwerd – mys Dorf». Etwa 140 Fotos wurden dafür eingesandt, 13 wählte die Jury dann für den Kalender aus.

Fotografinnen und Fotografen jedes Alters können ihre Fotos an per Mail an kulturkommission@schoenenwerd.ch schicken. Die Einsendefrist ist der 12. Oktober 2018. (OTR)