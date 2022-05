Schönenwerd Der Gewinn der Aare Versorgungs AG ist im letzten Jahr um 0,9 auf 9,6 Millionen Franken gesteigert Die Generalversammlung heisst alle Anträge des Verwaltungsrates gut. Die Aare Versorgungs AG steht auf solider Basis.

Herbert Niklaus, Verwaltungsratspräsident der Avag. HP Schlaefli

Die Generalversammlung der Aare Versorgungs AG (Avag) am Dienstagabend im Schönenwerder Hotel Storchen verlief harmonisch. Alle Anträge des Verwaltungsrates wurden einstimmig genehmigt. Der Netzbetreiber, an dem 14 Gemeinden der Region beteiligt sind, weist für das Geschäftsjahr 2021 einen deutlich wachsenden Gewinn aus. Die in den vergangenen Jahren mehrfach deutlich erhöhte Dividende bleibt bei 160 Franken.

Strompreise werden weiter steigen

«Es ist mit weiteren Steigerungen zu rechnen», sagte Herbert Niklaus, Verwaltungsratspräsident der Avag, in seiner Begrüssungsrede über die Strompreise.

«Die durch die Politik vorgegebenen Ausstiegsszenarien aus Kohle und Kernenergie stehen im Gegensatz zum Bevölkerungswachstum und dem Wirtschaftswachstum.» Wenn dann auch noch ein Kraftwerk wegen einer Störung ausfallen würde oder wegen Trockenheit weniger Strom aus Wasserkraft produziert wird, dann könnte es knapp werden, meinte Niklaus.

Und das werde teuer: Sollte eine Strommangellage in der Schweiz zu einem Blackout führen, rechnet er mit Kosten von 2 bis 4 Millionen Franken pro Tag. «Wir dürfen nicht einfach darauf vertrauen, dass uns unsere Nachbarn helfen werden. In einer solchen Krise wird sich jeder selbst der Nächste sein.»

Die durch Dominik Zimmermann im Namen der Geschäftsleitung präsentierten Zahlen waren erfreulich und die Aktionäre genehmigten einstimmig den Lagebericht und die Jahresrechnung 2021. Der im Berichtsjahr gesteigerte Umsatz liegt bei 71,5 (Vorjahr 67,5) Millionen Franken. Das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern erhöhte sich auf 12,0 (11,3) Millionen Franken. Die Rechnung 2021 der Avag schliesst mit einem Gewinn von 9,6 (8,7) Millionen Franken ab.

Den Mitgliedern des Verwaltungsrats wurde einstimmig Entlastung erteilt. Die in den letzten Jahren mehrmals erhöhte Dividende bleibt bei 160 Franken.

Neuer Anlauf zur Kapitalherabsetzung

Entstanden ist die Aare Versorgungs AG 2016, als ein Konsortium, bestehend aus Primeo Energie (vormals EBM), Städtische Betriebe Olten und UBS Clean Energy Infrastructure, eine Akquisitionsgesellschaft gegründet hatten und den regionalen Netzbetreiber von der Alpiq übernahm.

«Von Anfang an war geplant, diese Gesellschaft mit der Avag zu fusionieren und eine Kapitalherabsetzung durchzuführen», erklärte Zimmermann. Da die Aktien nicht frei handelbar sind, habe sich nun der tatsächliche Wert der Aktie vom Nennwert abgekoppelt, ein sogenannter «Goodwill» sei entstanden.

Eine Reduktion des Aktienkapitals habe zwar keine direkten finanziellen Auswirkungen, sei aber sinnvoll, weil damit die Realität des Vermögens der Firma besser wiedergegeben werde, was sich bei der Steuerbelastung der zukünftigen Gewinne positiv auswirken sollte. Auch die Kapitalherabsetzung von 50 Millionen auf 5 Millionen Franken wurde einstimmig genehmigt.