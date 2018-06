Der Ausschuss Gemeindefeste hat in den vergangenen Monaten ein neues Konzept für das Jugendfest 2018 in Schönenwerd entwickelt. In Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat, den Schulen und der Kulturkommission konnten viele Ideen zu einem attraktiven Rahmenprogramm umgesetzt werden.

Das OK erarbeitete ein möglichst kompaktes Programm, ohne grosse Unterbrüche für die teilnehmenden Schüler. Als grösste Veränderung kann bezeichnet werden, dass der Umzug vom Samstag auf den Nachmittag verschoben wurde. Dieser startet um 14 Uhr beim Feldschulhaus in der Weiermattstrasse unter dem Motto «Alles im Grünen». Was genau darunter zu verstehen ist, wird natürlich noch nicht verraten. Zudem wurde unter anderem das Bankett-Essen durch ein grosszügiges Apéro riche am Freitagabend ersetzt. Die gesamte Bevölkerung von Schönenwerd ist dazu herzlich eingeladen.