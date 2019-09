Die grosse Hitze im vergangenen Juli bescherte der Badi Besucherzahlen in Rekordhöhe. «An einem Samstag hatten wir rund 3500 Badegäste», sagt Badi-Chef und Badmeister Phitak Schmassmann auf Anfrage zu dieser Zeitung. Das sei denn auch sehr viel für das Freibad, liege doch die maximale Besucherzahl bei 4000.

Zwei Monate zuvor, am 18. Mai, eröffnete die Badi ihre Türen bei durchzogenem Wetter. Nur einzelne Schwimmer und eine Tauchgruppe aus dem aargauischen Gipf-Oberfrick nutzten das Becken.

«Ein schöner Sommer» ohne Unfälle

Dennoch verlief die restliche Saison in der der Badi in Schönenwerd laut Schmassmann schliesslich durchschnittlich. «Rund 40'000 Badegäste verzeichneten wir», so der Badi-Chef. Ausserdem gebe es keine Unfälle zu berichten. «Es war ein schöner Sommer», sagt Schmassmann.

Für den Badi-Chef ist die Arbeit aber noch nicht getan: In den kommenden Wochen wird er sich um die technischen Anlagen, die Liegewiesen und die Schwimmbecken kümmern. Danach sorgt Schmassmann im Schönenwerder Hallenbad für die Sicherheit der Badegäste. (sil)