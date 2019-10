Rücktritt aus dem KKG Verwaltungsrat

Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG (KKG) informierte am Donnerstagmorgen in einer Medienmitteilung über eine Veränderung im Verwaltungsrat: Laut dem Schreiben stellt Daniel Wahler sein Mandat als KKG-Verwaltungsrat per 31. Januar 2020 zur Verfügung. Grund dafür sei, dass er die Geschäftsleitung der Centralschweizerischen Kraftwerke AG verlasse. Daniel Wahler ist seit seiner Wahl an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 22. November 2018 Mitglied des KKG-Verwaltungsrats.

Über die Nachfolge werde die Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG zu gegebenem Zeitpunkt informieren. (mgt/gue)