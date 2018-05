Der ausgewiesene Aufwandüberschuss resultiert aus Steuerrückstellungen von juristischen Personen. Zusätzlich mussten vorsichtshalber Steuerrückstellungen bei natürlichen Personen von 144'326,85 Franken getätigt werden.

Investition für Überlaufbecken

Aus der Spezialfinanzierung Abwasser konnte eine Einlage in das Eigenkapital von 298'193,80 Franken getätigt werden. Dieses Eigenkapital wird bei der Realisierung des Regenüberlaufbeckens Industrie Safenwil/Walterswil wieder abgebaut. Verteilt auf die nächsten drei Jahre beläuft sich diese Investition auf 761'000 Franken. Die einzelnen Ressorts und Kommissionen liegen mehrheitlich dank bewusster Kostenkontrolle in den Budgetvorgaben. Traktandiert ist im Weiteren eine Anpassung der Dienst- und Gehaltsordnung der Einwohnergemeinde Walterswil in Bezug auf Sozialleistungen für Behörden-

mitglieder, Amts- und Funktionsträger.

Der Gemeinderat freut sich über ein zahlreiches Erscheinen der Einwohnerinnen und Einwohner von Walterswil an der Gemeindeversammlung. Anschliessend an die Versammlung offeriert die Einwohnergemeinde einen Apéro. (mgt/otr)