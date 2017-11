Hip-Hop-Workshop in der Pause

In der Mittagspause hatten Teilnehmer und Besucher die Möglichkeit an einem Hip-Hop-Workshop teilzunehmen. Nachdem alle ihre zwei Minuten absolviert hatten, folgten die Teamdisziplinen. Dabei gewinnt das Team, bei dem in zwei Minuten die meisten Teilnehmer gemeinsam in einem Langseil springen. Bleibt jemand im Seil hängen, muss wieder von vorne begonnen werden.

Insgesamt gibt es fünf verschiedene Varianten davon, mit verschiedenen Seillängen und im «Double Dutch», wo zwei Seile geschwungen werden. Die Niedergösger konnten dabei zu alter Stärke zurückfinden und haben vier von fünf Teamdisziplinen gewonnen. Auch bei den Einzelwettkämpfen waren die Gösger Speedys stark: In allen Disziplinen, in denen sie vertreten waren, erreichten sie das Podest. In der Kategorie bis 8 Jahre sprang Livia von Büren mit 358 Durchzügen auf den zweiten Platz, bis 11 Jahre gewann Aurora Restuccio mit 472 Sprüngen und in der Kategorie bis 25 Jahre erreichte Amelie Zaugg den dritten Platz mit 503 Sprüngen.

Den drei Trainerinnen Lena Münger, Melanie Peier und Gina Eichenberger blieb nicht viel mehr übrig, als zufrieden auf den guten Wettkampftag und stolz auf ihre Schützlinge den ausnahmsweise kurzen Heimweg anzutreten.