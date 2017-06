Erst seit einem Jahr gibt es die Paninoteca Caffé Bar im solothurnischen Teil von Erlinsbach. Das grosse Problem des Gastrobetriebs: Wie ein Bericht von Tele M1 zeigt, steht er meist leer. Nun soll es Restauranttester Daniel Bumann richten. Für die Besitzerin Teresa Urso Stranieri ist es keine Option, den Laden dicht zu machen. «Mein Leben steckt hier drin – nur wenn ich schlafe bin ich nicht hier», sagt Stranieri mit angehauchtem italienischen Akzent, «ich werde bis zum letzten Tropfen Blut kämpfen».

Teresa Urso Stranieri setzt ihre letzte Hoffnungen auf Daniel Bumann. Er setzt alle Hebel in Bewegung, um das Restaurant in Schwung zu bringen. Doch auch der polarisierende Restauranttester kann nicht überall helfen. Von sieben Restaurants aus den Kantonen Solothurn und Aargau konnte Bumann nur eines vor der Schliessung bewahren.

«Wenn bereits die Betreibungen ausstehen, die Kasse leer ist und die Gäste wegbleiben, ist es brutal schwierig den Gastrobetrieb am Leben zu halten», sagt der Experte. Noch nicht ganz so düster sieht die Lage der Paninoteca in Erlinsbach aus. «Sie kann nicht ganz alleine einen Betrieb führen», nennt Bumann das Hauptproblem von Teresa Urso Stranieri. (yas)