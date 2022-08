Region Aarau Preisexplosion im Energiemarkt: So viel mehr müssen Eniwa-Kunden im kommenden Jahr für ihren Strom zahlen Die Energieversorgerin Eniwa hat die Strompreise ab Januar 2023 bekannt gegeben. Sie sind deutlich höher als heute – dank Eigenversorgung aber nicht ganz so schlimm.

Das Aare-Kraftwerk der Eniwa in Aarau. Eniwa

Nach der TBS Suhr, die ihre Strompreise um bis zu 35 Prozent erhöhen muss, hat nun auch die viel grössere Eniwa ihre Tarife ab Januar 2023 bekannt gegeben: Im Schnitt steigt der Strompreis um 26 Prozent. Im Kanton Solothurn beliefert das Unternehmen nach eigenen Angaben rund 1770 Kundinnen und Kunden.

Die Tarifanhebung könnte noch viel höher ausfallen, wenn Eniwa nicht selber noch Strom produzieren würde. «Kunden von Eniwa profitieren in der aktuellen Situation von den konstanten, niedrigen Produktionskosten der einheimischen Wasserkraft und sind aufgrund der Eigenproduktion von Eniwa nur zum Teil den hohen Marktpreisen ausgesetzt», erklärt CEO Hans-Kasper Scherrer in einer Medienmitteilung. Knapp 30 Prozent des Stroms stammen aus dem eigenen Wasserkraftwerk an der Aare, aus eigenen PV-Anlagen und aus solchen von Kunden: Eniwa produziert rund 105 der 357 Gigawattstunden (GWh) selbst.

Der neue Strompreis ab 2023 beträgt konkret 30,6 Rappen pro Kilowattstunde im Hochtarif und 25,75 Rappen im Niedertarif. «Für einen Durchschnittshaushalt mit einem Verbrauch von 4500 kWh pro Jahr fallen damit rund 30 Prozent Mehrkosten an, was einen Aufschlag von 300 Franken bedeutet», rechnet die Eniwa vor. Das Unternehmen liefert Energie für rund 100000 Personen in 30 Gemeinden im Grossraum Aarau.

Eniwa vergütet den aus Photovoltaikanlagen eingespeisten Strom ab 2023 mit durchschnittlich 12,45 Rappen pro Kilowattstunde, deutlich mehr als aktuell (6,75 Rappen). Wer zudem seine Herkunftsnachweise an Eniwa abgibt, was man jederzeit bei Eniwa anmelden kann, erhält zusätzliche 2 Rappen pro Kilowattstunde.

Der Strompreis setzt sich zusammen aus dem Energietarif (Preis für die gelieferte Energie), dem Netznutzungstarif (für den Transport des Stroms) und den Konzessionsabgaben ans Gemeinwesen (für die Förderung erneuerbarer Energien, Schutz der Gewässer und Fischer, Mehrwertsteuer, etc.).