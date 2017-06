«Das ist die erste Gemeindeversammlung, bei der wir die Stimmbürger nicht mit einem Brief direkt eingeladen haben», so Lostorfs Gemeindepräsident Thomas Müller am Mittwochabend in der Aula des Schulhauses 1912. «Die Anwesenheit ist dementsprechend auch nicht berauschend», fügte er an. Ganze 18 Stimmberechtigte fanden sich an diesem Abend in der Aula ein. Ob sich die Tatsache, dass nun nur noch die Stimmberechtigten eine Einladung erhalten, die dies ausdrücklich gewünscht haben, auch zukünftig zu weniger Anwesenden führen wird, müsse man aber noch abwarten. Denn das Regenwetter habe am Mittwoch nicht dazu eingeladen, das Haus zu verlassen, und es standen keine aussergewöhnlichen Traktanden an.

Rechnung angenommen

So wurde bereits das erste Traktandum, die Rechnung 2016, relativ schnell abgehandelt. So erklärte Gemeinderätin und Ressortleiterin Finanzen Corinne Saner, dass die Rechnung dank strikter Kostendisziplin ausgeglichen abschliesst – gleichzeitig warnte sie jedoch davor, sich von der Rechnung zu allzu viel Euphorie verleiten zu lassen. Denn das gute Resultat sei auch dank einigen aufgeschobenen Ausgaben zustande gekommen, welche in den nächsten Jahren trotzdem noch anfallen werden.