An der Kreisschule Mittelgösgen in Obergösgen herrscht seit Dienstag Morgen Ausnahmezustand: Statt normalem Unterricht findet an eineinhalb Tagen das Projekt «KreisKultur» statt. Mit halbtägigen Workshops soll den etwa 260 Schülern der Sekundarstufe I Kultur näher gebracht werden. «Wir möchten, dass die Kinder in überchaubaren Gruppen verschiedene Zugänge zur Kultur erhalten und diese auch praktisch ausprobieren können», erklärt Schulleiter Andreas Basler auf dem gemeinsamen Rundgang durch die Schulräumlichkeiten.

Die Stimme, die aus einem Klassenzimmer im Obergeschoss der Kreissschule schallt, ist bekannt: Es ist jene von Barbara Terpoorten, die in der SRF-Serie «Der Bestatter» die Hauptkommissarin mimt. «Wir sind gerade bei der Mordszene», ruft sie dem eintretenden Besuch zu. Tatsächlich: Nachdem Schülerin Viva, die eine Barkeeperin spielt, sich einen Schluck Cola genehmigt, taumelt sie benommen und stürzt hinter dem Bügelbrett, das als Theke dient, zusammen. Sofort bricht Chaos in der Bar aus. Geschrieben wurde das kurze Setting von Terpoorten, weiterentwickelt zusammen mit den Jugendlichen.

Mit der Slam-Poetin Patti Basler ist ein weiterer prominenter Gast anwesend. Sie übt mit den Kids das Schreiben von Slam-Texten und sucht dabei nach Themen, die die Jugendlichen beschäftigen. Eltern, Schule, Freundschaft, Handy.

Viele handwerkliche Kurse

Insgesamt finden elf Kurse zu den unterschiedlichsten Aspekten der Kultur statt: Improvisationstheater, Glasblasen oder Breakdance sind nur drei davon. Am Dienstagmorgen sind die Schüler der 7. Klasse an der Reihe, am Nachmittag jene der 8. Klasse und am heutigen Mittwochvormittag die der 9. Klasse. Sie verbringen jeweils einen Halbtag im gleichen Workshop, an den anderen beiden Halbtagen ist normaler Unterricht nach Spezialstundenplan angesagt. So absolviert jedes Kind einen Workshop.

Im Untergeschoss der «Kreisi» geht es hitzig zu und her: In einem Kurs werden Formen aus Messing gegossen, anderswo wird Glas geblasen. Die Teilnehmerzahl ist in diesen Kursen mit fünf bis sechs Kids besonders tief gehalten, damit alle zum Messinggiessen beziehungsweise zum Glasblasen kommen und individuell betreut werden können.