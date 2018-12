Der Geruch der Hanfpflanzen ist intensiv. Nach einem Besuch im Gewächshaus der Swiss CBD Brokers im Gewerbegebiet in Oensingen hängt er einem noch mehrere Stunden lang in der Nase. «Wenn ich nach dem Arbeiten vergesse, mein T-Shirt zu wechseln und in ein Restaurant gehe, werde ich schon auch mal schräg angeschaut», erzählt Karl Baumgartner.

«Keine Angst, hier ist alles legal», beschwichtigt der Niedergösger die Besucher. Im Untergeschoss des Lagerhauses wird CBD produziert: eine kaum psychoaktive Substanz aus den weiblichen Hanfpflanzen. In der Schweiz werden CBD-Produkte wie Zigaretten, Öl oder Salben legal in kleinen Shops, bei den grossen Detailhändlern oder online verkauft.

