Die Post hat in den vergangenen Monaten zahlreiche Filialen im ganzen Kanton Solothurn überprüft – darunter auch die Poststellen in den Gemeinden Dulliken und Däniken. Nun teilt die Post am Mittwoch mit: «Nach einer vertieften Analyse hat die Post entschieden, beide Filialen weiterzuführen und ihren Betrieb bis mindestens Ende 2020 zu garantieren.»

Nach Gesprächen mit den Gemeindebehörden von Dulliken und Däniken sei nochmals eine vertiefte Analyse der Situation erfolgt. «Die stabile Nachfrage nach Dienstleistungen rechtfertigen aus heutiger Sicht die Weiterführung der beiden Filialen», schreibt die Post in ihrer Mitteilung.

Demos wegen möglicher Filialenschliessung

In beiden Gemeinden wurde nach der Ankündigung einer möglichen Poststellenschliessung protestiert: Im März 2018 wurden die Post-Delegierten in Dulliken mit Pfiffen und Buhrufen empfangen. Sie waren eingeladen worden an die Sitzung des Gemeinderats.

Auch in Däniken war der Unmut gross: An einer Informationsveranstaltung der Post im Juni erschienen zahlreiche Einwohner der Gemeinde und äusserten ihre Angst vor einer Schliessung der Poststelle. «In Däniken ist die Angst um die Post sehr gross, und die Leute sperren sich grundsätzlich gegen andere Lösungen», sagte damals Peter Hediger, der Postleiter des Gebiets Aarau.