Was gefällt Ihnen an «Ihrer» Kirche in Gretzenbach am besten?

Wieslaw Reglinski: Die Vorstellung, dass sie schon so alt ist und schon für lange Zeit der Bevölkerung gedient hat. Sie wurde früher als «Leutkirche» bezeichnet im Vergleich zur Stiftskirche in Schönenwerd, das heisst sie war schon immer «menschennah». Ich mag jedoch eher die moderneren Kirchen, welche die Gemeinschaft ins Zentrum rücken. Dort ist der Altar näher bei den Menschen. Das gefällt mir sehr. Die Heiligensymbolik in den Kirchen spricht mich persönlich nicht an.

In welchem Zustand ist die St. Peter und Paul Kirche heute?

In den letzten Jahren wurde viel ins Gebäude investiert. Es wurde eine neue Heizung und Beleuchtung installiert. Die Wände wurden gereinigt und gestrichen, es kam eine neue Bestuhlung dazu. Die römisch-katholische Kirchgemeinde Gretzenbach-Däniken konnten diese Investitionen dank ausserordentlichen Einnahmen finanzieren. Einerseits hat sie Land an die SBB für den neuen Tunnel verkauft, andererseits hat die Einwohnergemeinde den Friedhof erworben.