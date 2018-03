Erzählen Sie uns ein wenig aus ihrem Leben?

Andreas Haag: Aufgewachsen bin ich in der Region Basel. Mein Theologiestudium, das ich unter anderem als Securitaswächter und durch Mitarbeit in der Landwirtschaft finanzierte, absolvierte ich in Basel, Zürich und Tübingen. Danach arbeitete ich einige Monate als Hilfspfleger in einem Altersheim. Mit meiner Frau Andrea zog ich 1994 in den Aargau nach Nussbaumen, wo ich als Pfarrer der Kirchgemeinde Baden tätig war. Dort kamen unsere beiden Töchter zur Welt. Nach 23 guten Jahren in der Kirchgemeinde Baden wurde es Zeit, eine neue Herausforderung anzunehmen. Ende letzten November zogen wir nach Trimbach und wohnen seither im Pfarrhaus neben der Johanneskirche.

Sie sind nun 100 Tage im Amt. Was waren Ihre bisherigen Highlights?

Ein Höhepunkt stellte das Familienkirchenfest ein, das wir kürzlich in Trimbach feierten. Wir verbrachten mit den Kindern der 1. und 2. Religionsklassen und deren Familien einen erlebnisreichen Tag mit Gottesdienst, Werkstätten, Mittagessen, Spass und Spiel. Auch die Gemeindeweihnachtsfeier in Winznau mit einem Ad-hoc-Chor und Nachtessen gefiel mir gut. Dass sich jeden Sonntag nach dem Gottesdienst in Trimbach die Menschen im Kirchenkaffee treffen und miteinander ins Gespräch kommen, empfinde ich als ungemein gemeinschaftsfördernd.

Fühlen Sie sich wohl in Ihrer neuen Aufgabe?

Der Abschied von Nussbaumen, wo wir uns als Familie und in der Kirchgemeinde Baden sehr heimisch fühlten, fiel uns nicht leicht. Aber wir sind selber überrascht, dass wir uns in Trimbach gut eingelebt haben – nicht nur wegen des feinen «Guetzlidufts», der oft in der Luft liegt. Viele Menschen in Trimbach sind offen, grüssen auf der Strasse, sind unkompliziert. Auch der Gemeindepräsident bot uns sofort das Du an. Wir fühlen uns wohl in der neuen Umgebung und die vielfältigen Aufgaben im Pfarramt Trimbach gefallen mir.

Welche Schwerpunkte setzen Sie in Ihrer Arbeit?

Wichtig ist mir, zuerst die Kirchgemeinde und die Menschen hier besser kennen zu lernen. Bei Gesprächen mit Gemeindegliedern und Angestellten der Kirchgemeinde versuche ich, möglichst viele Seiten des kirchlichen und gesellschaftlichen Lebens zu erfassen.