Anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung des Pfadiheim-Vereins Gösgen vom vergangenen Samstag informierte der Vorstand über die vereinsinternen Geschäfte und vor allem über den Stand der Projektarbeiten für das neue Pfadiheim.

Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher zeigten sich erfreut über das geplante Vorgehen: Der projektierte Holzbau überzeugte durch seine Zweckmässigkeit und seine umwelt- sowie preisbewusste Ausstattung. Die erste Etappe, der Bau der schlüsselfertigen Hülle, sollte bis im Frühling 2019 abgeschlossen sein.

Freiwillige Helfer gesucht

Wie Markus Spielmann, der neue Präsident des Pfadiheim-Vereins, und Urs von Arx, Mitglied der Projektgruppe Bau, erläuterten, werden während der kommenden Monate die Aussenhülle des Pfadiheims sowie die Wasser- und Stromanschlüsse fertiggestellt. Dafür sind sämtliche Bewilligungen und finanziellen Mittel vorhanden. Im Frühjahr 2019 kann voraussichtlich mit dem Innenausbau begonnen werden. Dafür werden weiterhin Sponsoren gesucht. Ebenfalls willkommen sind freiwillige Helfer, die tatkräftig mitanpacken wollen.

Spielmann dankte der Projektgruppe, allen voran dem krankheitshalber abwesenden Andreas Morger, für die engagierte Arbeit. Er versicherte der Zuhörerschaft, dass weiterhin grosse Anstrengungen unternommen würden, um für die rund 100 Mitglieder der Pfadi Gösgen die neue Unterkunft zu realisieren. Das Pfadiheim stelle einen wichtigen Beitrag für die Jugendarbeit in der Region dar, zudem werde es als mietbares Lokal auch anderen Gruppierungen zur Verfügung stehen. Damit werde im Niederamt ein Ort der Begegnung geschaffen, der vielen Menschen ein Zusammensein ermögliche an einer idealen Lage in Niedergösgen.

Pfadileiter freuen sich

Die bereits eingegangenen Spenden und die Zusagen für die finanzielle Unterstützung durch die Gemeinde Niedergösgen, den Sportfonds des Kantons Solothurn und diversen Stiftungen reichen für die erste Bauetappe. Bis Anfang nächstes Jahr soll die «schlüsselfertige Hülle», also die Aussenwände mit eingebauten Fenstern und Türen fertiggestellt sein. Dann könne die Pfadi ihr umfangreiches Material dort sachgemäss lagern.

Die anwesenden Pfadileiter zeigten sich erleichtert über diese Aussichten. Die Jugendlichen seien dankbar für den zur Verfügung gestellten Baucontainer und die Bereitschaft einiger Privatpersonen, die das Material zu Hause zwischenlagerten. Doch mit einem eigenen Pfadiheim werde alles wieder viel einfacher, erklärte der Abteilungsleiter der Pfadi Gösgen. (MGT)