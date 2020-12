Patron, Tüftler und Kunstfreund: Fritz Wernli starb im Alter von fast 100 Jahren

«So Gott will, werde ich am 4. August 2021 meinen 100. Geburtstag feiern können», schrieb Fritz Wernli am 10. Dezember 2020 in seiner Weihnachtskarte, die er an seine Freunde verschickte. «Für mich ist dies wie ein Wunder. Doch Wunder sind Ausnahmen», heisst es weiter.

Vier Tage später, am 14. Dezember 2020, ist Fritz Wernli im Betreuungs- und Pflegezentrum Schlossgarten in Niedergösgen gestorben. Damit hat eine bedeutende Persönlichkeit aus dem Niederamt diese Welt verlassen.

Wie in einem 2018 erschienenen Porträt im Lostorfer «Dreirosenblatt» zu entnehmen ist, wollte Wernli ursprünglich Kunstmaler werden. Der Besuch in einem Berner Atelier hat diesen Wunsch in ihm entfacht. Doch sein Vater verlangte, dass er einen «richtigen» Beruf erlerne und so begab sich Fritz Wernli nach St. Gallen, wo er eine Lehre als Konditor begann.

Nach einem halben Jahr brach er diese ab und wechselte an eine Handelsschule im Welschland. Sein Vater Fritz Wernli-Flückiger starb 1950 im Alter von 59 Jahren überraschend an einem Hirnschlag. «Dies war für uns alle der schwerste Teil unseres Lebens als Familie und Geschäft», schrieb Fritz Wernli über diese Zeit.

Mit 29 Jahren trat Fritz Wernli in die Fussstampfen seines Vaters als Geschäftsführer des Unternehmens. «Ein gütiges Schicksal ist mir 35 Jahre beigestanden», resümierte er rückblickend. Sein Vater blieb ihm bis zuletzt sehr präsent, war er es doch, der ihm «viel Verständnis, Können und Liebe mitgegeben hat, vorab das gute Denken, das Wahre, das Gute!».