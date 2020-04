Ostergottesdienst: Die Kirchen im Niederamt zeigen, wie das in Coronazeiten trotzdem geht

Geschäfte bieten Take-Away oder Lieferdienste an, die Schulen haben auf Homeschooling und Online-Unterricht umgestellt. So haben sich auch die Kirchen Verschiedenes einfallen lassen, damit die Menschen in dieser schweren Zeit nicht auf Andachten oder Gottesdienste verzichten müssen. «Not macht eben erfinderisch», sagt Sascha Thiel, Pfarrer der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde des Pfarrkreises Dulliken und spricht damit das neue Online-Angebot an. Dieses Projekt, das vom Pfarrkonvent der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Olten initiiert wurde, sieht vor, dass Andachten sowie Gottesdienste für alle Interessierte online zugänglich gemacht werden. «Aufgrund der neuen Situation stellen wir täglich Andachten online. Diese können aber auch per Telefon abgehört werden, beispielsweise von Leuten, die kein Internet haben», erklärt Thiel.

«Wir mussten uns technisch gesehen upgraden», sagt der Pfarrer lachend. Doch dabei konnte man glücklicherweise vom Know-how zweier erfahrener Kollegen des Pfarrkollegiums profitieren. «Bruno Waldvogel, Pfarrer in Wangen, hat in Grossbritannien den Studiengang Advanced Film & Television Production abgeschlossen und ist immer mit einem Fuss in der Branche geblieben. Und auch der Leiter der Fachstelle Jugendarbeit, Andy Wurzer, hat im Bereich Film einen grossen Erfahrungsschatz», erzählt Thiel.

Dieses neue Projekt, die Verfilmung und das Onlinestellen der Andachten und Gottesdienste komme bei den Leuten gut an und werde sehr geschätzt. So werde das Online-Angebot sicher solange aufrecht erhalten bleiben wie die Krisensituation andauert. «Doch man überlegt sich bereits, ob man das vielleicht in irgendeiner Form danach weiterführen möchte», so Thiel. Dank diesem Angebot muss nun auch niemand auf den Gottesdienst am Karfreitag oder am Ostersonntag verzichten. Letzteren hält Pfarrer Thiel in der Zwinglikirche in Dulliken zwar vor leeren Bänken, kann aber von jedem online von zuhause aus mitgefeiert werden. «An Ostern kann man den Abendmahlgottesdienst online anschauen und mitfeiern. Es ist ein normaler Gottesdienst. Nur das Osterspiel, das sonst jedes Jahr von den Kindern aufgeführt wird, mussten wir leider streichen», erzählt Thiel.