Schule Winznau funktioniert gut

Der Gemeinderat setzte sich im vergangenen Jahr mit strategisch relevanten Fragen rund um die Primarschule und den Kindergarten Winznau auseinander. Dem Rat lag zudem eine Forderung der Schulleitung für eine Pensenerhöhung vor.

Um diese Forderung, aber auch die strategischen Fragen beurteilen zu können, wurde die Firma dw Schulstruktur und Schulmanagement Consulting beauftragt, eine Analyse der Schule Winznau vorzunehmen und die Ergebnisse in einem Bericht festzuhalten.

Der Analyse-Bericht belegt, dass die Schule Winznau im Kerngeschäft gut funktioniert. Im Bereich strategische Führung bestehen jedoch auf mehreren Ebenen (Schulleitung und Zielvorgaben durch Gemeinderat) Entwicklungs- und Verbesserungspotenziale.

Die Aufgabe des Gemeinderates ist nun, Massnahmen zu treffen, um das vorhandene Potenzial auszuschöpfen und Kompetenzen zu verbessern sowie Änderungen in den betreffenden Bereichen in die Wege zu leiten, respektive umzusetzen. Auf Grund dieser Gegebenheit kam der Rat zum Schluss, dass aktuell keine Pensenanpassung im Bereich Schulleitung erfolgt und eine allfällige Anpassung erst nach Umsetzung und Wirkung verschiedener Massnahmen angegangen wird.

Einwohnerzahl leicht gestiegen

Per Ende 2017 waren 1859 Einwohnerinnen und Einwohner in Winznau wohnhaft; davon 946 Männer und 913 Frauen (Vorjahr 1834). Der Ausländeranteil beträgt 16,6 Prozent. Per Ende Jahr waren Menschen aus 40 verschiedenen Nationen in Winznau angemeldet. Die 309 ausländischen Staatsangehörigen stammen aus Deutschland (74), Kosovo (32), Italien (27), Türkei (20), Serbien (19), Polen (15) und aus 33 weiteren Nationen.

Nach Konfessionen gegliedert gehören 692 Personen der römisch-katholischen, 378 der evangelisch-reformierten und 8 der christkatholischen Kirche an. 566 Personen sind konfessionslos und 215 gehören einer anderen Glaubensgemeinschaft an.