Obergösgen, Niedergösgen Motorradfahrer fallen negativ auf und entziehen sich der Polizeikontrolle Zwischen Obergösgen und Niedergösgen fielen am Donnerstagabend zwei Elektro-Motorradfahrer negativ auf. Als die Polizei sie kontrollieren wollte, ergriffen sie die Flucht. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen.

Am Donnerstag, gegen 20.30 Uhr, wurde der Kantonspolizei Solothurn gemeldet, dass auf der Schachenstrasse zwischen Obergösgen und Niedergösgen zwei Elektro-Motorradfahrer durch ihre Fahrweise negativ auffallen.

Unverzüglich begab sich eine Polizeipatrouille an die genannte Örtlichkeit und konnte die beiden Fahrzeuge sichten. Beim Erblicken der Polizei entzogen sich die beiden E-Motorradfahrer der Kontrolle und flüchteten via Inselstrasse in Richtung Mehrzweckhalle. Aufgrund der Fahrweise konnten die beiden nicht angehalten werden. Sie dürften mit Elektro-Motocross-Motorrädern unterwegs gewesen sein.

Die Kantonspolizei Solothurn hat Ermittlungen zur Identität aufgenommen und in diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. Personen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Solothurn in Olten zu melden, Telefon 062 311 80 80.