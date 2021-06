Obergösgen Nackter Mann greift Frau an In Obergösgen hat ein Unbekannter am Freitagnachmittag eine Frau belästigt und unsittlich berührt. Der Täter flüchtete zu Fuss. Die Polizei sucht Zeugen.

Die umgehend eingeleitete Fahndung war erfolglos. (Symbolbild) Keystone

Der Übergriff geschah am Freitag gegen 15.15 Uhr im Bereich des Schachenrütiwegs in Obergösgen. Eine Frau war zu Fuss in westlicher Richtung unterwegs, als ein unbekannter nackter Mann sie ansprach.

Sie reagierte nicht auf ihn und lief weiter. Da packte der Nackte die Frau von hinten und fasste sie unsittlich an, schreibt die Solothurner Kantonspolizei in einer Medienmitteilung. Die Frau rief um Hilfe, worauf ein Passant ihr zu Hilfe eilte.

Der Täter flüchtete zu Fuss. Obwohl mehrere Patrouillen umgehend die Fahndung aufnahmen, entkam er. Die Polizei sucht Personen, die Angaben zum Übergriff oder zum Täter machen können. (Telefon 062 311 80 80).

Der mutmassliche Täter wird wie folgt beschrieben: zwischen 170 bis 175 cm gross, 45 bis 50 Jahre alt, hellhäutig, blonde sehr kurze Haare (Bürstenschnitt). Zum Tatzeitpunkt war der Mann nackt. Er sprach Schweizerdeutsch.

(mwa)