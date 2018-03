Bis das drittgrösste Turnfest der Schweiz allerdings starten kann, müssen noch Felder für die Wettkampfanlage auf Fordermann gebracht werden, mehrere Zelte fürs Turnen und Festen gestellt und das ganze Festgelände dekoriert werden.

Dazu haben vier Männer aus dem OK die letzten Wochen Hand angelegt: Mit Motorsäge ausgerüstet wurde im Forstrevier Unterer Hauenstein ein Baum gefällt. Dieser wurde in der Schreinerei Coray AG in Däniken mit viel Handarbeit zum Turnfestbrunnen gezimmert.