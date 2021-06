Niedergösgen Töfffahrer (27) prallt in Betonmauer und stirbt noch auf der Unfallstelle Am Dienstagabend verunfallte in Niedergösgen ein Töfffahrer. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen wurde auch ein Rettungshelikopter aufgeboten. Für den 27-Jährigen kam aber jede Hilfe zu spät.

Nach einem Überholvorgang verlor der Töfffahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in eine Betonmauer. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu. TeleM1

Gemäss derzeitigen Erkenntnissen war der 27-jährige Motorradlenker am Dienstag, gegen 21.40 Uhr, auf der Erlinsbacherstrasse in Niedergösgen in Richtung Niedergösgen-Zentrum unterwegs. Kurz nach dem Ortseingang überholte er im Bereich einer Linkskurve einen Lieferwagen.

Dabei verlor er die Kontrolle über das Motorrad, kam rechts von der Strasse ab und prallte vor einem Wohnhaus in eine Stützmauer. Dabei zog sich der Verunfallte so schwere Verletzungen zu, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb, teilt die Kantonspolizei Solothurn mit.

Nebst mehreren Polizeipatrouillen, einer Ambulanz- und einer REGA-Besatzung standen die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn und Angehörige der Feuerwehr Niedergösgen im Einsatz.

Kapo SO

Die Erlinsbacherstrasse musste während rund 3 Stunden für den Durchgangsverkehr gesperrt werden, eine Umleitung wurde eingerichtet.

Der genaue Unfallhergang wird durch die Polizei und die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn untersucht. (kps)