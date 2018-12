Januar

> In Erlinsbach SO verschwinden mehrere Briefe spurlos. Ende Februar wird das Rätsel gelöst: Der ehemalige Briefträger stellte nicht alle Briefe zu. Die neue Pöstlerin sorgt nun dafür, dass die Post wieder ankommt.

> Nach einem halben Jahr ohne Website ist Walterswil wieder online.

Februar

> Das Projekt «Hauptstrasse Nord» wird erstmals der Lostorfer Bevölkerung vorgestellt.

> In Stüsslingen trotzt Nicole Leuzinger dem Lädelisterben: Sie eröffnet ihren eigenen Dorfladen.

März

> Am 23. März findet der Spatenstich für die neue Sportanlage Breite in Erlinsbach SO statt. Die Anlage soll bis Anfang April 2019 den Vereinen übergeben werden.

April

> Der Spatenstich für das neue Reservoir in der Ängi in Stüsslingen erfolgt. Es wird den über 100-jährigen Wasserspeicher ersetzen.

Mai

> Das Franziskushaus in Dulliken wird versteigert. Für 3,53 Millionen Franken geht es an die Aargauische Kantonalbank. Bisher wurde das als Kloster konzipierte Gebäude nicht weiterverkauft.

Juni

> Die Gemeinde Winznau kämpft mit mehreren Rücktritten: Zwei Gemeinderäte und zwei Kommissionspräsidenten gehen auf Ende Jahr. Es konnte eine Nachfolge gefunden werden.

> Am 12. Juni fahren die Radfahrer im Rahmen der Tour de Suisse durchs Niederamt: von Wöschnau über Schönenwerd, Gretzenbach, Däniken und nach Walterswil.

Juli

> Der Kulturverein der Khmer in Walterswil will neben dem Kulturzentrum eine Ruhestätte bauen. Am 22. September beginnen die Bauarbeiten.

> Der Blutmond verzückt auch die Niederämter: In Rohr SO versammeln sich Hunderte Schaulustige.

August

> Während der Hitzetage sind die Niederämter im Boot auf der Aare oder in der Badi in Schönenwerd anzutreffen.

> Die Schrebergartenanlage in der Rankwog in Trimbach wird auf Ende Oktober aufgelöst. Für die Hobbygärtner ein Schock.

September

> Das Altersheim Brüggli in Dulliken gibt die Fusion mit der Tagesstätte Sonnegg aus Olten bekannt. Es soll eine «Liebesheirat» werden.

> In Obergösgen werden die beiden neuen Kreisel feierlich eröffnet.

> Die Bauarbeiten für das Grundwasserpumpwerk Aarenfeld in Gretzenbach beginnen. Auch die Pumptests verlaufen erfolgreich.

Oktober

> Neben dem buddhistischen Tempel in Gretzenbach soll eine Versammlungshalle entstehen. Das Projekt wird erstmals vorgestellt.

> Die GEWAG 18 findet in der Kreisschule Mittelgösgen statt. Lostorf und Obergösgen führen die Ausstellung gemeinsam durch.

November

> Die Lostorfer sagen Ja zum Projekt «Hauptstrasse Nord».

> Der Skilift Gsahl auf dem Hauenstein wird dank einer Crowdfunding-Aktion gerettet.

Dezember

> Der Winznauer Weihnachtsmarkt fällt aus. Zu gross ist die Konkurrenz aus Olten oder Schönenwerd.

> In Trimbach sagen die Stimmbürger Nein zu den Investitionsprojekten: Der Gemeinderat muss nochmals über die Bücher.

> Am 13. Dezember geben die Kienberger dem Windpark auf der Burg grünes Licht. (SIL/RB)