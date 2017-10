Trimbach

Trimbach erhielt im ersten Ranking die Note 5. In der Kategorie «Aktualität» wurde eine 6 verteilt, für den Eindruck gab es eine 4. Die restlichen Kategorien erhielten alle eine 5. Nun hat die Gemeinde eine neue Homepage, die in einem komplett neuen Look daherkommt. Sie wirkt frischer, moderner und einladender als zuvor. Alles, was man sucht, wird sofort gefunden, die Seite ist durchaus funktionaler geworden. Für den neuen Auftritt erhält Trimbach in der Kategorie «Eindruck» eine 6. Mit der neuen Homepage wurde auch der Mobileauftritt verbessert. Auch hier gibt es neu die Bestnote. Die anderen Kategorien haben sich auf der neuen Webseite nicht verändert und erhalten daher die selbe Note wie vorher. Neu hat Trimbach in der Gesamtnote eine 5-6.

Niedergösgen

Auch Niedergösgen hat sich seit der Benotung vor zwei Jahren, die eine 4-5 ergeben hat, ins Zeug gelegt. Die Note hing damals hauptsächlich von der 2 in der Kategorie «Mobile» ab. Die anderen Aspekte wurden mit einer 5 oder einer 6 (Aktualität) bewertet.

Die neue Seite kommt durchaus übersichtlicher und ansprechender daher als die alte Homepage. Auch die Informationen sind besser zu finden weshalb es für den Eindruck eine 6 gibt. Von der ungenügenden Mobileseite ist ebenfalls nichts mehr übrig: Die neue mobile Version ist einfach zu bedienen, übersichtlich und schafft es damit von einer 2 auf eine 6. Mit diesen Verbesserungen schafft es Niedergösgen auf eine neue Gesamtnote von 5-6.