Neues Reglement genehmigt: Im Dorf zu parkieren kostet bald

Finanzverwalterin Beatrice Nützi präsentierte der Versammlung ein Minus in der Rechnung 2019 von rund 45'000 Franken, die Investitionsrechnung 2019 schliesst mit einem Plus von 35'350 Franken. Bei den Spezialfinanzierungen wechseln sich Gewinne und Verluste ab: Für die Wasserversorgung war ebenfalls ein Verlust budgetiert (6500 Franken), die Rechnung schloss jedoch mit einem Überschuss von 17'800 Franken. Grund dafür ist die Wasserleitung vom Sennhof, welche diese Rechnung nicht so stark beeinflusste wie geplant. Die Abwasserbeseitigung schloss jedoch mit einem Minus von 658 Franken, wogegen ein Gewinn von rund 58'000 Franken budgetiert gewesen war. Nützi gab an, Vorgaben des Kantons falsch verstanden zu haben, weshalb es zu einer abweichenden Budgetierung kam. Die Abfallrechnung schliesst mit 6661 Franken im Plus. Alle Rechnungsposten wurden in globo einstimmig genehmigt, ebenso die Rechnung 2019 der Sozialregion Olten. (ld)