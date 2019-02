Er trotzt dem Beizensterben: Der Lostorfer Samuel Rindisbacher richtet mit seiner Partnerin Senada Haller in Obergösgen ein neues Restaurant ein. Und zwar im Hochstudhaus an der Grenze zu Winznau. Die Liegenschaft stand seit ihrem Umbau, der 2015 fertiggestellt wurden, fast immer leer.

Kein Geheimnis hingegen ist der Name des neuen Restaurants: Es heisst «StudHuus», wie das Schild verrät. Die Küche ist im Untergeschoss des Hauses mit der markanten Glasfassade angesiedelt. Geöffnet hat es von Mittwoch bis Samstag von 17 Uhr bis «Feierabend» und am Sonntag durchgehend von 11 bis 20 Uhr sein. Die Lokalität wird laut Rindisbacher zwei festangestellte Mitarbeiter und drei Angestellte auf Abruf beschäftigen. Nebst dem Restaurantbetrieb sieht er ausserdem vor, Seminare und Schulungen in den Räumen im Obergeschoss durchzuführen. «Natürlich in Kombination mit Mittagessen», so der Lostorfer.

Eröffnung im Frühling geplant

Wenn in den nächsten Wochen alles nach Plan läuft, kann die neue Beiz im Frühling ihre gläsernen Tore öffnen. Bislang kamen allerdings einige Punkte dazwischen. Ursprünglich sollte es nämlich im vergangenen Herbst eröffnet werden. Das Baugesuch wurde in Obergösgen bereits vor einer Weile eingereicht. Nachdem es ohne Einsprachen bewilligt worden sei, mussten gewisse Abklärungen gemacht werden und Auflagen des Kantons erfüllt werden. So ging es etwa darum, dass die Küchenmitarbeiter, die im Untergeschoss tätig sein werden, Zugang zu einem Fenster haben werden, oder dass der Abstand zum Wald, der sich hinter dem Hochstudhaus befindet, eingehalten wird.

Derzeit läuft der Bau eines zusätzlichen Gebäudes, in dem die sanitären sowie die technischen Anlagen installiert werden.