Neuer Pastoralraumleiter im Niederamt: Auf Wieslaw Reglinski folgt der Inder Danam Yammani

Danam Yammani leitet neu den Pastoralraum Niederamt. Am Sonntag fand in der Römisch-katholischen Kirche Däniken seine Einsetzungsfeier statt. Als Nachfolger von Wieslaw Reglinski ist Yammani der zweite Pfarrer in dieser Funktion.

Durch die Einsetzungsfeier leitete Edith Rey, Regionalverantwortliche des Bistums Basel. Mitgestaltet wurde der feierliche Gottesdienst vom lokalen Seelsorgerteam der Kirchgemeinde. Die Vakanz der frisch besetzten Stelle dauerte beinahe ein Jahr. Laut Kirchgemeinde deckt Yammani mit seinem Profil die vielseitigen Aufgaben, die dieses Amt mit sich bringe, ab.

Von Indien über Italien ins Niederamt

Geboren und aufgewachsen ist Yammani zusammen mit drei Geschwistern in Veerapalle, ein Dorf mit rund 1400 Einwohnern in Südindien. «Unser Dorf wurde von einem holländischen Missionar aufgebaut, so kam der christliche Glaube zu uns», erklärt Yammani auf Anfrage. 2004 sandte der Bischof Yammani nach Europa. Er ging nach Italien und arbeitete dort in verschiedenen Pfarreien als Kaplan und Pfarradministrator. Seit 2016 wirkt Yammani mit seiner Arbeit in der Schweiz, zuletzt als Pfarradministrator in der Kirchgemeinde St.Anna in Mühlau AG.

Yammani wirkt als weltlicher Priester und nicht als Ordensmann. Auf die Frage, warum er sich für das Priesterseminar entschied, sagt Yammani: «Bereits als Kind war ich dem Glauben zugetan. Ich war Ministrant und ging ins katholische Gymnasium. Als ich 18 Jahre alt war, sagte mir eine innere Stimme, dass ich das Priesterstudium beginnen solle. Während des Studiums war ich davon überzeugt, Priester zu werden.»

Das Niederamt ist Yammani noch wenig bekannt, doch er freut sich auf die Aufgabe: «Zuerst möchte ich das ganze Team kennen lernen. Ich wünsche mir einen guten Kontakt zu den Menschen aus den verschiedenen Pfarreien, wo ich meine Arbeit als Seelsorger beginne.»

Viele Aufgaben in fünf verschiedenen Pfarreien

In seiner neuen Stelle als Pastoralraumpfarrer übernimmt Yammani verschiedene Funktionen. Er leitet die Gottesdienste in den Pfarreien Däniken, Dulliken, Gretzenbach, Schönenwerd und Walterswil. Das Yammani gleich für fünf Pfarreien zuständig ist, stellt für ihn eine neue Situation dar. «Doch die priesterlichen Aufgaben bleiben ja immer dieselben.»

In seine neue Aufgabe will er hineinwachsen: «Noch kann ich nicht genau abschätzen, was mich erwartet. Die Gemeindemitglieder will Yammani vom Glauben überzeugen, indem er diesen selbst vorlebt. «Jeder Mensch hat mal seine Zweifel. Persönlich helfen mir besonders in diesen Momenten das Gebet und Gespräche mit Menschen.» Bei Anliegen und Fragen der Gemeindemitglieder will Yammani in erster Linie gut zuhören. Er sagt: «Bei Fragen, auf die ich keine Antwort weiss, schliesse ich die betroffenen Menschen ganz fest in mein Gebet ein und rate ihnen, auch selbst auf Gott zu vertrauen.»

In einem Interview mit dem römisch-katholischen Pfarrblatt der Region Olten wird Yammani gefragt, was das lustigste Wort in deutscher Sprache sei, welches er bisher gelernt habe. Er antwortet auf die Frage mit «Fertig lustig». Dieser Ausdruck habe er in Mühlau kennen gelernt, «natürlich positiv gemeint».