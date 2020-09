Neuer Organist: «Eine Orgel dieser Grösse ist eigentlich ein Orchester»

Musik soll einen Rahmen bilden

Als Organist ist ihm wichtig, dass sein Spiel die Liturgie unterstützt: «Ich schaue, dass die Musik tonartlich und inhaltlich zu den Liedern passt. Die Musik soll einen Rahmen bilden.» Haueter könnte sich auch vorstellen, in Schönenwerd ein Orgelkonzert zu geben. «Bislang war das allerdings noch kein Thema.»

Vor 50 Jahren hat Haueter, in Musikerkreisen auch unter seinem Künstlernamen «Brunetto d’Arco» bekannt, mit dem Orgelspiel angefangen. «Nach meiner ersten Orgelstunde wurde ich gleich gefragt, ob ich Orgeldienste übernehmen könnte!» Zuletzt amtete er über zwanzig Jahre lang als Hauptorganist an der Dorfkirche in Riehen bei Basel.

«Wo andere aufhören, fange ich an»

Durch seine Tochter Iona, die auch als Organistin tätig ist, wurde er in Schönenwerd eingeführt. Mit einigen Kolleginnen und Kollegen begleitet er nebst in Schönenwerd bisweilen auch in Dulliken, Däniken, Gretzenbach und Walterswil den Gottesdienst. Daneben leitet er Chöre und komponiert. «Allerdings mehr für den Hausgebrauch», meint er bescheiden. Seine Übungsstunden absolviert Haueter, der in Niederdorf im Baselbiet wohnt, meistens zu Hause. «Der grösste Wunsch meines Vaters war, eine Orgel zu besitzen. Er erfüllte sich diesen Wunsch, nun steht die Orgel bei mir und dient mir als Hausinstrument.»

Im Niederamt fühlt sich der gebürtige Bündner sehr wohl: «Ich wurde vom Team des Pastoralamtes, auch vom Pfarreileiter Peter Kessler, sehr herzlich aufgenommen.» Haueter ist sich bewusst, dass sein Alter ungewöhnlich sei, um eine Organistenstelle zu übernehmen: «Wo andere aufhören, fange ich an», stellt er lachend fest. Seit seiner Pensionierung als Musiklehrer an der Sekundarschule Waldenburgertal habe er aber endlich Zeit zum ausgiebigen Üben. «Diese hat mir früher oft gefehlt.»