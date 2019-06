Das Licht fällt sanft durch die Fenster der Kapelle. Im Foyer stehen Lederstühle und Hocker. Die 81 Schlafzimmer wären bereit für neue Gäste. Und in der grossen Küche warten die Geräte auf den Tag, an dem sie wieder genutzt werden. Das Franziskushaus am Waldrand in Dulliken steht seit September 2016 leer. Nun könnte ein neuer Besitzer der denkmalgeschützten Liegenschaft wieder Leben einhauchen.

Und das nach einer bewegten Geschichte: Die 1968 fertiggestellte Liegenschaft war zunächst ein Kloster des Kapuzinerordens. Anschliessend wurden die Räumlichkeiten gelegentlich für Seminare vermietet.

Abschlussverhandlungen laufen