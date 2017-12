Bürgergemeinde springt ein

Defizite werden in Eppenberg-Wöschnau in den kommenden Jahren wohl zur Norm. 2018 wird mit einem Aufwandüberschuss von 102'439 Franken gerechnet. Das entspricht rund 15 Steuerprozenten. «Es hat sich aber gezeigt, dass diese Annahmen in der Regel eher pessimistisch sind», so Bolliger

Am Ende seien die Verluste häufig kleiner. Dennoch komme die Gemeinde nicht darum herum, alle Investitionen zwei Mal zu überdenken. Noch sei die Gemeinde aber finanziell gesund. «An eine Steuererhöhung müssen wir in den nächsten zwei bis drei Jahren noch nicht denken», sagt Stephan Bolliger; vielleicht sogar länger.

Dazu trägt auch eine besondere Vereinbarung zwischen Einwohner- und Bürgergemeinde bei: Die Bürgergemeinde hat sich grosszügigerweise dazu bereit erklärt, die Differenz der Einwohnergemeinde bis zu einem gewissen Sockelbetrag zu übernehmen.

Steuerfuss unverändert

Vom Gemeindepräsident über die Zusammensetzung des Budgets 2018 informierte, stimmten die Anwesenden schliesslich einstimmig für dessen Annahme. Dieses sieht für das kommende Jahr einen Aufwand von rund 1,54 Millionen Franken und einen Ertrag von rund 1,44 Millionen Franken. Der Aufwandüberschuss liegt gut 65'000 Franken tiefer als im Vorjahr.

Der Steuerfuss bleibt unverändert, ebenso die Gebühren. Die Nettoinvestitionen summieren sich auf rund 326'000 Franken. Ein Kreditantrag für die Kanalisationsleitungen im Dorfteil Eppenberg über 50'000 Franken wurde ebenfalls einstimmig genehmigt.

Ja sagten die Eppenberger und Wöschnauer ausserdem zur Anpassung des Zusammenarbeitsvertrages Offene Jugendarbeit im unteren Niederamt sowie zur Anpassung der Vereinbarung Sekundarschulkreis Unteres Niederamt.

Zum Schluss setzte der Präsident seine Gemeinde in Kenntnis, dass die Hauptstrasse wohl im Verlauf des kommenden Jahres wieder ihr ursprüngliches Trassee erhalte und informierte über Pensenanpassungen und neue Öffnungszeiten auf der Verwaltung. Mit der Ziehung des Gewinners für einen Blumenstrauss – eine Eppenberger Eigenheit mit Tradition – ging die Versammlung schliesslich gegen 21 Uhr zum inoffiziellen Teil mit Apéro über.