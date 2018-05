Auf ihrem Weg zum Hallwilersee passierte die «MS 2018» – so der provisorische Name des neuen Passagierschiffs – in der Nacht auf Donnerstag das Niederamt. Tags zuvor hatte es vom Muttenzer Auhafen aus über den Oberen Hauenstein und einem Schlenker durchs Gäu sein Zwischenziel in Winznau erreicht, wo das Schiff am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr den Anker lichtete und die zweite Etappe in Richtung Hallwilersee antrat.

Wiederum waren Fingerspitzengefühl und Improvisationskunst gefragt. Die Spezialisten vom Tessiner Transportunternehmen Sabesa lenkten die 32Meter lange und 6,5 Meter breite Dame sicher über Strassen und Kreuzungen. Eine erste Herausforderung wartete bereits in Obergösgen: Die doppelte Kreisel-Baustelle bereitet auch manch normalen Verkehrsteilnehmer Kopfzerbrechen – mit einem 170-Tonnen-Gespann wird die Fahrt zu einer Nervenprobe.