Die Gemeinden Dulliken, Lostorf und Obergösgen vermeldeten am 9. Juli, das Trinkwasser sei mit Fäkalkeimen belastet. Die Verunreinigung war im Zuge einer Routine-Untersuchung festgestellt worden. Sogleich wurde das Trinkwasser zur Desinfektion mit Chlor behandelt. Als Vorsichtsmassnahme wurde die Bevölkerung ausserdem dazu angehalten, das Wasser vor dem Konsum abzukochen.

Erst nach zehn Tagen konnte Entwarnung gegeben werden. Ursprung der Verschmutzung war die Abwasserreinigungsanlage (ARA) in Winznau. Offenbar gelangte ungeklärtes Abwasser in die Alte Aare und von dort ins Grundwasser. Über die Grundwasserfassungen wurde das mit Fäkalkeimen belastete Wasser in die Trinkwasserversorgungen von Lostorf, Dulliken und Obergösgen eingespeist.

Pikant: Aufgrund eines Stromausfalls am 4. Juli fiel mutmasslich das Alarmsystem aus, sodass der Pikettdienst der ARA nicht rechtzeitig informiert wurde. Die genauen Umstände des Vorfalls werden gegenwärtig noch untersucht, wie Edi Baumgartner, Präsident des Zweckverbands der Abwasserregion Olten, auf Anfrage mitteilt. (LBO)