Sechs Mal waren in den vergangenen Monaten im Hofladen des Buechehof in Lostorf Diebe am Werk. Die Vorfälle geschahen allesamt im Jahr 2019. Die Kantonspolizei Solothurn bestätigt die Diebstähle auf Anfrage: «Der letzte Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Dienstag.»

Da im Hofladen das Selbstbedienungsprinzip gilt, kann die Geschäftsleitung des Buechehof die exakte Schadenssumme nur schätzen: «Es handelt sich um einen Gesamtbetrag zwischen 5000 und 10'000 Franken», sagt Geschäftsleiter Andreas Schmid gegenüber dieser Zeitung. Dies, weil die mutmasslichen Diebe mehrheitlich Fleisch oder Körperpflege-Produkte mitlaufen liessen. Laut der Kantonspolizei sind die Ermittlungen zur Täterschaft im Gang.

Missbrauch des Vertrauens

Für die Mitarbeitenden des Hofladens sei die Diebstahlserie beunruhigend. Schmid: «Sie sind am Boden zerstört. Denn sie arbeiten mit Herzblut in unserem Laden.» Dieser Missbrauch des Vertrauens gegenüber der Kunden belaste das Team.

Am Mittwochmorgen kursierte dann ein Flyer in verschiedenen Facebook-Gruppen. Die Posts, die von Privatpersonen erstellt wurden, wurden mehrfach geteilt und kommentiert. Auf dem Flugblatt sind 13 Fotos abgedruckt. Dazu steht: «Wir bitten Sie um Hilfe. Ungewohnte Vorkommnisse erfordern ungewohnte Massnahmen.» Ausserdem sind die Kontaktangaben sowie das Logo des Buechehof angegeben.