Um für einzelne Exemplare der Sammlung Abnehmer zu finden, haben sich die Bürgergemeindepräsidentin Ruth Liechti und Urs Schenker intensiv Gedanken gemacht. Am Freitag, den 15. Dezember wird im Spritzenhaus zwischen 16 und 20 Uhr ein Museumsabend mit Kaffee und Kuchen stattfinden, organisiert von den Nachkommen Franz Schenkers und der Bürgergemeinde Gretzenbach. Entsprechende Flyer, welche auf den Anlass hinweisen, würden zu gegebener Zeit im Dorf verteilt. Am Samstagnachmittag, den 16. Dezember, besteht zwischen 13 und 16 Uhr die Möglichkeit, Steine aus der Sammlung zu erwerben. Der Erlös soll gemäss den Organisatoren zugunsten eines Rastplatzes im Gretzenbacher Wald eingesetzt werden. Dies sicher im Sinne des Gründers, der auch das Gretzenbacher Heimatmuseum aus der Taufe hob und in der Waldkommission der Bürgergemeinde sehr aktiv war. «Er engagierte sich mit viel Herzblut in der Gemeinde», erinnert sich Urs Schenker.

Den Schwerpunkt der Sammlung bilden die Versteinerungen, die Franz Schenker grösstenteils in der Schweiz und im nahen Ausland selbst fand. Ausserdem umfasst sie verschiedene Steinarten sowie rohe Schmuck- und Edelsteine, des Weiteren Erze und Muscheln. «Ich hoffe, dass wir für möglichst viele Exponate einen neuen Platz finden», sagt Urs Schenker. Offen ist, was mit den Steinen geschehen soll, welche keine neuen Besitzer finden.