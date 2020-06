Nach Chemieunfall: Flüssige Uhrengläser in Stahltanks lösten den Alarm aus

Am Freitagabend hatte sich in einem Lagerraum der Firma Topacryl AG in Schönenwerd eine chemische Flüssigkeit in einem Behälter aus Stahl überhitzt. Ein automatischer Brandmeldealarm ging raus. Umgehend wurde die Feuerwehr aufgeboten. Auf Anfrage sagt Geschäftsführer Ivo Suter, von wo der Alarm ausging: «Bei der Chemikalie handelte es sich um Methylacrylat. Wir stellen aus diesem Stoff Acrylglas für unterschiedliche Produkte her.» Weiter erklärt Suter: «Vor dem Wochenende bereiten wir jeweils das Material für die Produktion in der Folgewoche vor. Dieses wird dann in 250 Liter grossen Tanks in flüssiger Form in einem Kühlraum gelagert.» Weil ein Mitarbeiter des Betriebs in die Ferien ging, wurden dieses Mal zwei Tanks vorbereitet. Wie auch bei anderen Chemikalien spielen für die Reaktion des Stoffes die Faktoren Zeit, Temperatur und Druck eine Rolle.

Suter geht davon aus, dass beim vorliegenden Fall der Faktor Zeit eine Rolle spielte. So setzte sich in einem Tank eine chemische Reaktion in Gang, das Material begann auszuhärten. Dieser Vorgang ist wegen der entstandenen Hitze auf einen zweiten Tank übergegangen. Wegen der Wärme entwickelte sich Dampf, dieser löste den Alarm aus.

Als die Feuerwehr im Gebäude statt einem Brand entzündliche Dämpfe feststellte, wurden die Chemiewehr Olten sowie Chemieexperten des Kantons aufgeboten. Ivo Suter sagt: «Die Feuerwehr hat sehr gut reagiert. Für uns war am Anfang unklar was los ist. Wir konnten nicht ins Gebäude, dass machte es für uns schwierig.»