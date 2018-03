Seit dem Besuch von Restauranttester Daniel Bumann geht es mit dem italienischen Restaurant in Erlinsbach wieder aufwärts: Über zu wenig Gäste kann sich die Besitzerin nicht mehr beklagen und auch das Loch in der Kasse füllt sich allmählich. Vor allem seit die Sendung Ende Januar ausgestrahlt wurde, schossen die Tagesumsätze in die Höhe.

Dennoch droht dem Ristorante Teresa die Pfändung: Die 53-jährige Besitzerin Teresa Urso Stranieri sitzt auf einem Schuldenberg von rund 32'000 Franken. Diese Gelder fordern die Gläubiger nun zurück.

"Sie wollen nicht länger warten, aber ich kann die 32'000 Franken nicht auf einmal abdecken. Es ist unmöglich", sagt Urso Stranieri gegenüber "Tele M1". Aufgeben will sie jedoch nicht: "Jetzt, da es läuft, kann ich sowieso nicht zumachen."