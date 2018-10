Mitten in dieser unbefriedigenden Situation keimte für kurze Zeit Hoffnung auf. Die Sozialregion Unteres Niederamt (SRUN), die für die Unterbringung von Asylsuchenden zuständig ist (siehe links), fragte im vergangenen Juli bei der Gemeinde Kienberg an, ob diese bereit wäre, eine siebenköpfige syrische Familie aus dem Resettlement-Programm des UNHCR aufzunehmen.

Flüchtlinge aus diesem Programm reisen direkt in die Schweiz ein und werden ohne Umwege in einer Gemeinde untergebracht. Im vorliegenden Fall hätte die Familie zwei Jahre lang ein intensives Integrationsprogramm durchlaufen und eine spezielle Betreuung vor Ort erfahren, die im Auftrag des Kantons von der ORS Service AG geleistet worden wäre.

Hätte, wäre – denn obwohl der Gemeinderat sofort seine Bereitschaft erklärte, erhielt er den Bescheid, Kienberg komme als Unterbringungsstandort doch nicht infrage. Wie die SRUN festhält, sei der abschlägige Entscheid nicht bei ihr, sondern bei der ORS Service AG gefällt worden: Für die Betreuer der privaten Firma hätte die Anreise ins abgelegene Kienberg einen erheblichen Mehraufwand bedeutet.

«Diese Rückmeldung hat innerhalb des Kienberger Gemeinderates für Frustrationen gesorgt», sagt Gemeindepräsidentin Gubler. «Einmal mehr wurde Kienberg bei der Unterbringung von Asylsuchenden aus betriebswirtschaftlichen und finanziellen Gründen nicht berücksichtigt.»

Zu hohe Mietkosten?

2014 hat die Gemeinde Kienberg die Liegenschaft an der Hübelistrasse 26 saniert, um sie als Asylunterkunft zur Verfügung zu stellen — «auf Druck der Sozialregion hin», wie es in einer Mitteilung heisst. In den folgenden Jahren wurden insgesamt neun Asylsuchende in Kienberg untergebracht. Auf Ende März 2017 kündigte die SRUN den Mietvertrag. Seither ist die Liegenschaft unbewohnt.