Damit bei einem solchen Anlass auch musikalisch alles sitzt, zogen sich die Musikantinnen und Musikanten am Wochenende vom 3. bis 5. November in das Probelokal in Dulliken, den Dorfkeller und die Dorfhalle in Starrkirch-Wil zurück, um in der wohlbekannten Umgebung intensive Probelektionen zu absolvieren.

Die Mitglieder freuen sich, recht viele Blasmusikfreunde in der Dorfhalle in Starrkirch-Wil begrüssen zu dürfen. Für das Wohl der Gäste wird dieses Jahr bereits ab 18.30 Uhr eine bewährte Speise- und Getränkeauswahl angeboten.

Unter dem Motto «Musik verbindet» sollen die Musikliebhaber mit bekannten modernen Melodien durch die beiden Vereine erfreut werden. Die SG Dulliken - Starrkirch-Wil wird unter der Leitung des Dirigenten Kurt Vogel aus Wohlen auftreten. So dürfen Besucher der Abendunterhaltung eine schmissige Musikdarbietung erwarten. (mgt)

Abendunterhaltung mit Restauration ab 18.30 Uhr, Konzert der Spielgemeinschaft Dulliken - Starrkirch-Wil ab 20 Uhr, in der Dorfhalle Jurablick.