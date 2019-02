Wie erwartet mischt sich der Erlinsbacher Gemeinderat in die Diskussion um das Vorhaben des Aarauer Energielieferanten Eniwas ein. Dieses sieht vor, das Türmchen des Kraftwerks Aarau und der Aare-Mitteldamm zu entfernen (wir berichteten mehrfach). Durch die Entfernung werden Fliessverluste vermindert und die Nettofallhöhe beim Ausbaudurchfluss gesteigert.

Der Mitteldamm liegt zum Hauptteil auf Gemeindegebiet Erlinsbach SO und stellt ein beliebtes Naherholungsgebiet für Jogger, Spaziergänger und Schwimmer dar. Im Rahmen der Mitwirkungsphase hat der Gemeinderat nun Stellung zum Projekt genommen. Er hat sich schriftlich an das Solothurner Amt für Umwelt gewandt. Am geplanten Abriss des Kraftwerk-Türmchens hat die Gemeinde erwartungsgemäss nichts zu beanstanden, wichtiger ist ihr der Mitteldamm: In der Stellungnahme, die dieser Zeitung vorliegt, schreibt der Rat, dass er die «naturnahen Aufwertungsmassnahmen entlang der Kanalufer» positiv wahrnimmt. «Trotz alledem erleidet aber das Naherholungsgebiet an der Aare unserer Ansicht nach durch den Wegfall eine Attraktivitätseinbusse», heisst es weiter. Der Rat befürchtet primär ein Konfliktpotenzial zwischen den Nutzern des Mitteldamms.

Naturschutzgebiet «Grien» betroffen

Madeleine Neumann, die Gemeindepräsidentin von Erlinsbach führt aus: «Bisher gibt es entlang der Aare drei Wege, wenn der Mitteldamm entfernt wird, geht einer verloren.» Somit wären nur noch zwei Wege vorhanden, was das Konfliktpotenzial der verschiedenen Interessensgruppen, die diese Pfade nutzen, steigern würde. Zudem, so der Rat in seinem zweiseitigen Schreiben, bestehe die Gefahr, dass zukünftig mehr Personen das Naturschutzgebiet Grien benutzen werden. Es erstreckt sich vom Schönenwerder Wehr entlang des linken Aareufers bis nach Aarau. Dadurch würde dieses Gebiet unerwünscht unter Druck geraten. Auch Kontrollen, die für die Einhaltung der im Naturschutzgebiet geltenden Regeln würden dadurch erschwert werden.