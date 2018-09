Die Jubla in Stüsslingen hatte mehr Kinder angelockt, als in den Gemeinden Trimbach und Winznau, was vielleicht auch mit dem übrigen Angeboten an diesem Tag zu tun hatte. So fanden in den erwähnten Gemeinden zeitgleich diverse andere Events statt. Aber bei der Jubla Stüsslingen, fanden sich auf dem Sportplatz beim Schulhaus 30 Kinder ein. Obschon das Ganze eigentlich auch als Schnuppertag gelten soll, «sind 90 Prozent, die hier sind, bereits in der Jubla», wie Leiterin Jasmin Soland (21) weiss. Ihre Kolleginnen die Schwestern Livia (17) und Jennifer (23) Lochmann pflichten bei. Alle sind sie bereits seit der dritten Klasse selbst in der Jubla. So auch die die Leiterin Eliane Bucher (19). Sie war am Samstag kurz vor dem Eintreffen der Kinder noch bei der Festwirtschaft beschäftigt, um letzte Vorbereitungen zu treffen, schliesslich waren nach dem Spielplausch alle Eltern und Geschwister zum Znacht eingeladen. Natürlich gab es Feines vom Grill, was bei diesem schönen Wetter auch nicht anders denkbar gewesen wäre.