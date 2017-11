Wenn ich an die französische Küche denke, kommen mir sofort Schnecken und Froschschenkel in den Sinn. Und Käse, Wein und Baguette. Schnecken finden sich hier auf so mancher lokalen Speisekarte wieder, Froschschenkel nicht. Käse, Baguette und Wein sind dagegen omnipräsent. Denn die Region um Angers ist ein Weinanbaugebiet.

Offiziell heisst das Departement, in welchem die Stadt liegt, zwar Maine-et-Loire, aber weil in Frankreich auch heute noch vieles historisch verbunden ist, wird das Gebiet meist Anjou genannt. Seit 2011 wird der lokale Wein unter einem geschützten Label hergestellt und verkauft.

Egal ob rot, rosé oder weiss: Die meisten Bars und Restaurants führen eine beachtliche Liste an lokal-produziertem Wein, sodass es nicht reicht, wenn Otto-Normal-Verbraucher ein «verre de vin blanc» bestellt.

Dann kommt meistens die Frage nach fruchtig, trocken oder, mein persönliches Lieblingswort (nein, der Umstand, dass ich es nie richtig aussprechen kann, trägt nicht dazu bei): moelleux. Ausgesprochen wird es moellöö und bedeutet «gesüsst».