Maschine verpasste den Baubeginn

Der Gemeinderat von Schönenwerd hat am Dienstagabend während seiner Sitzung das Budget für die Wasserversorgung Unteres Niederamt von nächstem Jahr diskutiert. «Das Budget wurde einstimmig genehmigt», sagt Gemeindepräsident Peter Hodel auf Anfrage. Für die Gemeinde stelle die Beteiligung am Grundwasserpumpwerk Aarenfeld in Gretzenbach die grösste Investition dar. Schönenwerd investiere in diesem Zusammenhang auch in den Bau des neuen Reservoirs. Schönenwerd ist mit zwei Dritteln am Unternehmen der Wasserversorgung Unteres Niederamt beteiligt. (SIL)