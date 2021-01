Malträtierte Waldpfade sorgen für Ärger: Würde ein spezieller Trail für Entspannung sorgen?

Fabian Spielmann ist oft auf dem Bike und in den Wäldern um Olten unterwegs. Der Inhaber der «Bikeschule SWISS» aus Olten kennt die Problematik nur zu gut. Und er vertritt dazu eine klare Ansicht: «Ich halte nichts davon, wenn neben den Wegen gefahren wird und im Wald Abkürzungen entstehen. Ich sehe aber kein Problem darin, wenn Wanderwege mit den Bikes benutzt werden.»

Ob mit oder ohne Motor; im Wald suchen alle Erholung, sagt Spielmann auf Anfrage. Und: «Ich appelliere für ein Miteinander, statt ein Gegeneinander.» Die Bikeschule SWISS lerne den Kursteilnehmenden respektvolles Verhalten gegenüber der Natur, dem Wegnetz und allen Waldnutzern. «Die Regeln des Bikerkodex sollte jedem Biker bekannt sein», beteuert Spielmann. Dazu gehört unter anderem, die Bremsen so einzusetzen, dass sie nicht blockieren.

Und was findet Spielmann zum Artikel 43 des SVG? «Diese Bikes sind für das Gelände gemacht, das Gesetzt ist schwammig formuliert und überaltert. Verbote bringen nichts, nur Ärger auf beiden Seiten», ist er überzeugt. Auch extra erstellte Biketrails erachtet er nicht als Lösung. In der Region Olten gebe es ein tolles «Cross-Country»-Netz, welches mit oder ohne Motor genutzt werden solle, so wie in diversen anderen Kantonen. Wichtig sei, auf die Eigenverantwortung aller zu setzen und den gesunden Menschenverstand walten zu lassen.

Spielmann kritisiert zudem den Einsatz von Plattformen, auf denen Biker untereinander ihre gemessenen Zeiten für bestimmte Strecken vergleichen. So herrsche ein stetiger Wettkampf in den Wäldern. «Das hat in einzelnen Wäldern nichts verloren.» Selbst habe er schon lange keine Konflikte mit Fussgängern erlebt, sagt Spielmann. Doch das Gebiet um den Engelberg meide er: «Ich weiss, dass es dort Reiberein gab». Er findet schade, dass andere Biker sich zum Teil aufführen würden, als gehöre der Wald ihnen. Und er glaubt, dass Biker sich freiwillig an der Instandhaltung von Wanderwegen beteiligen würden. «Am Willen dazu mangelt es nicht», ist er überzeugt.