Livekonzert Schönenwerd: Chris Regez und Guitar Mike mit Band laden zum Konzert im Casinosaal – eine neue EP wird getauft Vor einem Jahr veröffentlichten Chris Regez und Guitar Mike ihre erste gemeinsame CD «In The Cloud». Bald darauf starteten die beiden die Produktion eines zweiten Tonträgers: Nächste Woche findet nun die Taufe der neuen EP «Break Free» statt.

Die Band (von links): Steve Birrer, Chris Regez, Guitar Mike, Daniel Petrecca und Roger Sigg. zvg

«Im letzten Sommer standen die beiden Musiker im Studio und spielten neue Songs ein», heisst es in einer Pressemitteilung zum Konzert von nächster Woche. Und: «Dabei vertrauten sie dem Know-how des Produzenten und Musikers Nik Ilic, der in der Nähe von Solothurn ein Tonstudio betreibt.» Dort wurden demnach Schlagzeug, Bass und Gitarren eingespielt – die Aufnahmen weiterer Instrumente erfolgten in einem Studio im amerikanischen Nashville.

Der Titelsong «Break Free» aus der Feder von Chris und Mike sei ein «locker-flockiger Feelgood-Song»; fast alle anderen Lieder auf der neuen EP zählen bereits seit längerer Zeit zum Live-Repertoire der beiden Musiker. Da sich der Casinosaal hinter dem ehemaligen Hotel Storchen im letzten Jahr für die Durchführung des Konzerts mit CD-Taufe eignete, wird auch die Premiere der neuen EP dort über die Bühne gehen.

Dabei werden dem Publikum amerikanische Spezialitäten aus dem benachbarten und neu eröffneten B-smart-Hotel angeboten, wie es weiter heisst. (otr)