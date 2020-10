Letzte Abfahrt für die Familie Peyer: Nach 34 Jahren geht eine Ära zu Ende

prev next

Die Viehherde der Familie Peyer kehrte am Wochenende von der Alp am Sonnenberg nach Ifenthal zurück. Nach 34 Jahren Sömmerung nahm sie den Heimweg über die Südrampe ein letztes Mal unter die Füsse. Auf dem Sonnenberg am Hang zur Belchenfluh geht damit eine Ära zu Ende.